関東甲信の上空に氷点下３３度以下の寒気 一部で大雪のおそれ 気象庁によると、関東甲信地方では、１８日夜遅くから１９日夜遅くにかけて、山沿いや山地を中心に大雪となる所があるでしょう。気象庁は、積雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒を呼びかけています。また、関東地方の沿岸部や伊豆諸島では、強風や高波に注意・警戒するよう呼びかけています。しています。関東地方北部の山地で２５センチ降雪 平地でも１センチ