お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博（55）の妻でタレントの安めぐみ（43）が17日、自身のインスタグラムを更新。「今日は長女、10歳のお誕生日でした」と報告し、長女・詩歌さん（うた）との親子2ショットを公開した。【写真】「#だんだんとお姉さんに」10歳迎えた長女＆安めぐみの親子2ショット「いつも元気が溢れている長女、楽しく充実した幸せな10歳を過ごせますように」「ちょこちょこ2人でお出かけもしようね」とメッセー