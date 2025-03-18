交通事故で保護者を亡くした子どもたちを支援しようと大分県に寄付金が贈られました。 大分県庁 これは、県内の自動車整備工場や自動車販売店などからなる県自動車整備振興会が交通事故遺児の支援を目的に2000年から行っています。 18日は渡辺教和会長などが県庁を訪れ県生活環境部の島田忠部長におよそ21万円分の目録を手渡しました。 大分県庁 ◆県自動車整備振興会渡辺教和会長「成長の段階