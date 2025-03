BRAHMANが、ライブ映像作品『六梵全書 Six full albums of all songs』を6月11日にリリース。あわせて、ティザー映像が公開された。 (関連:【映像あり】BRAHMAN、ライブ映像作品『六梵全書 Six full albums of all songs』ティザー) 今作は、BRAHMANが結成30周年のスタートとして11月4日に横浜BUNTAIにて開催した同名ライブの映像作品。そのタイトルが示すように、彼らが過去に発表した6枚のフル