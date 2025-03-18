東京証券取引所18日午前の東京株式市場の日経平均株価（225種）は続伸してほぼ全面高の展開となり、前日終値からの上げ幅が一時600円を超え、取引時間中としては約3週間ぶりに節目の3万8000円を回復した。前日の米国株高を背景に幅広い銘柄が買われた。外国為替相場で円安ドル高が進んだのも好感された。午前終値は前日終値比546円71銭高の3万7943円23銭だった。東証株価指数（TOPIX）は39.66ポイント高の2787.78。円安進行