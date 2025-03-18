■優しい歌声で無償の愛を表現したSEVENTEENジョシュア 【写真】デート感満載！ビデオカメラを向けるSEVENTEENジョシュア SEVENTEEN（セブンティーン）のJOSHUA（ジョシュア）が、2ヵ月ぶりにInstagramのフィードを更新。彼氏感あふれる写真を多数公開した。 ジョシュアはホワイトデーの3月14日、ファンへ捧げるように、イギリスのエレクトロデュオ・HONNE（ホンネ）の「free love」をカバーした