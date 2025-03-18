本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。今週は、春を感じる“桜スイーツ”が盛りだくさんとなっています!2025年3月の新商品5品まとめ(3月18日〜3月24日)「桜ベリーオールドファッション」(159円)「桜ベリーオールドファッション」(159円)価格 : 159円販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州桜と相性の良い苺とホワイトチョコレートを組み合