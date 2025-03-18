タレントの叶姉妹が11日、オーディオストリーミングサービス・Spotifyで、ポッドキャスト番組『叶姉妹のFabulous World(ファビュラスワールド)』を配信。「復讐したい気持ちを止められない」というお悩みに答えた。叶姉妹(左から叶恭子、叶美香)○実行してはいけない“復讐プランノート”相談者は、「嫌だった気持ちやムカついた気持ちを思い出し、相手に復讐(ふくしゅう)してやりたいと思ってしまう」と吐露。「どうすればうまく