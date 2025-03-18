●トランプ氏がビットコインの戦略備蓄へ大統領令に署名米国のトランプ大統領が3月6日、仮想通貨・ビットコインの戦略備蓄に向けた大統領令に署名した。【こちらも】ドイツの政策転換でユーロ高へトランプ氏は選挙期間中から「米国を暗号資産（仮想通貨）の首都にする」と表明し、政府の戦略備蓄にも言及してきた。しかし、足元の仮想通貨価格は下落している。ビットコインは、一時1BTC=1,600万円を超えていたが、戦略備蓄の