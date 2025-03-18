ケイト・カスパリウスさんは竹下通りを訪れた様子を公開ドジャースのベン・カスパリウス投手の妹、ケイト・カスパリウスさんがTikTokを更新し、東京・原宿を訪れた様子を公開した。「世界最高の寿司を食べたけど、たった11ドル（約1640円）？」と、回転寿司のクオリティに驚きを隠せなかったようだ。若者を中心に多くの人でにぎわう竹下通りを訪れたケイトさん。「腹ペコだわ。寿司屋を探しているの。見つけたわ！」と「回転寿