交通事故で親を亡くした子どもたちを支援するため、大分県自動車整備振興会が18日、県に寄付金を贈呈しました。 【写真を見る】交通事故遺児の支援へ県自動車整備振興会が大分県に寄付金を贈呈 県自動車整備振興会は、2000年から県の交通事故遺児等援護基金に寄付する活動を続けています。 18日は県庁で渡辺教和会長が県生活環境部の島田忠部長に寄付金21万2000円を贈呈しました。これまで振興会が交通事故遺児の支援に寄付し