本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。 今週は、ボリューミーな豚焼肉丼や春の味覚を使用したお弁当など、注目の商品が目白押しです!2025年3月の新商品5品まとめ(3月18日〜3月24日)「セブンイレブン 2025年3月の新商品」「豚焼肉丼(唐辛子マヨネーズ)」(537円)「豚焼肉丼(唐辛子マヨネーズ)」(537円)価格 : 537円販売地域 : 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、近