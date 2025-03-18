ニューヨークのリバティ島にある自由の女神像は、映画などさまざまな映像作品でアメリカの象徴となっていますが、もともとはアメリカの独立運動を支援したフランス人の募金によって贈呈された両国の友情の証です。トランプ大統領が展開している外交政策でアメリカとフランスの関係に亀裂が入った結果、フランスの政治家が自由の女神像の返還を要求し、アメリカ政府がそれを突っぱねる一幕が報じられました。French MEP demands the