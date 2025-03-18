¥Ñ¥Ø¥¹¤¬Ãæ·ø¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤«¤á¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë(C)Getty Images¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥«¥Ö¥¹¤ÎÆüËÜ³«ËëÀï¤¬¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ë¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÅìµþ¥·¥ê¡¼¥º³«Ëë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¯ÍÑË¡¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Nation¡Ù¤Ï¡¢´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¤«¤é¿·²ÃÆþ¤·¤¿¥­¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤ò¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò³«Ëë¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤È¤­¡¢¡Ö¤½¤ì¤ÏÏ¢º¿È¿±þ¤ò°ú¤­µ¯¤³¤·¡¢»Ä¤ê¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë±Æ¶Á