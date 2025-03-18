メジャーリーグは18日夜、東京で開幕を迎えます。大谷翔平選手（30）は開幕戦でのホームランなるか。また史上初、日本人先発投手の投げ合いにも注目です。大谷選手にとって、世界一連覇への戦いが18日夜に開幕。プレシーズンゲームでホームランを放ち、好調な状態できょうを迎えました。そして18日朝、自身のSNSに英語で「今夜会いましょう」と投稿。メジャー8年目で初の開幕戦ホームランなるか注目です。一方、開幕投手は、ロサン