将棋の伊藤匠叡王（22）への挑戦者を決める第10期叡王戦本戦トーナメント決勝が3月18日、東京・千駄ヶ谷の将棋会館で行われ、糸谷哲郎八段（36）と斎藤慎太郎八段（31）が現在対局中だ。若き叡王への挑戦権を手にするのはどちらか。運命の一戦に大注目が集まっている。【映像】糸谷八段VS斎藤八段 対局開始時の表情伊藤叡王への挑戦権争いは、いよいよ糸谷八段と斎藤八段の2人に絞られた。両者の公式戦対局は全14局で、7勝7敗