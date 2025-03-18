元バレーボール日本代表の狩野舞子さん（36）が、18日までに自身のインスタグラムを更新。日本を代表する女性アスリートとの豪華な食事会についてつづった。狩野さんは「大好きなお姉様方とご飯真ん中で誰よりもふざけててすみません笑」と、女性アスリート７7人の中央でおどけた写真をアップした。食事会に集まったメンバーは、女子ゴルフの元世界ランキング1位で17年に引退した宮里藍さんや、元バドミントン日本代表でタ