アーセナルはニューカッスル所属のスウェーデン代表FWアレクサンデル・イサクの獲得を熱望しているようだ。17日、移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。現在25歳のイサクは母国の名門AIKでプロデビューを飾り、ドルトムントやレアル・ソシエダを経て、2022年夏にクラブ史上最高額の7000万ユーロ（約114億円）でニューカッスルへ移籍した。センターフォワード（CF）の主軸に定