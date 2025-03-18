山形県朝日町の国道でけさ、軽トラックと準中型トラックが衝突する事故がありました。 【写真を見る】現場はブラックアイスバーン状態...国道287号で衝突事故50代男性が意識不明（山形・朝日町） この事故で、軽トラックを運転していた朝日町の５０代男性が意識不明の重体となっています。 警察によりますと、けさ６時すぎ、朝日町中沢の国道２８７号で、軽トラックと準中型トラックが衝突する事故がありました。 こ