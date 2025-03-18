寒気を伴った低気圧の影響で、西日本から東日本の山沿いで、18日夜から大雪となります。交通障害などに警戒してください。西日本から東日本の広い範囲で、19日にかけて荒れた天気となる見込みです。九州では、すでに18日朝から強い風が吹き、午前11時15分現在、福岡県や長崎県などで、暴風警報が発表されています。また、18日夜からは雪も降る見込みで、19日朝までに予想される降雪量は、九州北部や中国地方で40cmなどとなっていま