Get Over Here! 人気格闘ゲーム実写映画の続編『モータルコンバット2』より、劇中カットが米を通じて公開された。今や「SHOGUN 将軍」で世界の宝となった真田広之が演じるハサシ・ハンゾウ/スコーピオンの新たなる勇姿もあるぞ。 新キャラクターとして登場するキタナ(デライン・ルドルフ)、アウトワールドの支配者シャオ・カーン(マーティン・フォード)、そして「ザ・ボ