既に『THE BATMAN－ザ・バットマン－』「THE PENGUIN －ザ・ペンギン－」で現行のDC作品に出演しているコリン・ファレルが、また別のDC新作映画企画『サージェント・ロック（原題：Sgt. Rock）』にて主演を務める見込みであることがわかった。現在、出演交渉中であると米が報じた。 『サージェント・ロック』は1959年にコミックで初登場した、第二次世界大戦を戦ったフランクリン・ジョンロ