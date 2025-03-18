任期満了に伴う石川県能登町の町長選挙が18日、告示されました。これまでに現職と新人あわせて3人が立候補を届け出て、選挙戦に入っています。 立候補したのは、届け出順に 再選を目指す現職の大森凡世候補(62)、新人で元町議の吉田義法候補(53)、同じく新人で元アルバイトの鳥井俊介候補(44)の3人です。 今回の町長選では、能登半島地震と奥能登豪雨からの復旧復興などが争点となっています。期日前投票は19日から22日まで