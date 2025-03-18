流通の円滑化を目的とする初の政府備蓄米の放出が１８日始まり、埼玉県内の倉庫では落札した事業者への引き渡しが行われた。農林水産省によると、引き渡しは今後本格化し、早ければ今月下旬にもスーパーなどに並ぶ予定という。埼玉県内の倉庫では同日午前、全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）が落札した２０２４年産の備蓄米の米袋４００袋（玄米３０キロ入り、計１２トン）が、次々とＪＡグループのトラックに積み込まれ、県