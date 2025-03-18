ロシア軍上陸、迎え撃つ自衛隊！元自衛官の芥川賞作家・砂川文次の衝撃作を、ミリタリー漫画の精鋭・柏葉比呂樹が鮮烈コミカライズ。『小隊』の単行本が3月21日発売です。刊行を記念して、再連載が決まりました。3月17〜4月2日、毎日11時更新です。「小隊」第1話前編を読む自衛隊の安達3尉と立松士長は敵の侵攻に備え、住民の避難誘導にあたっていた。アパートに住む母子を訪ねた安達らは、「あんたら本当に戦うの？」と問わ