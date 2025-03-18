長年、交通安全活動に取り組む大分県九重町の森口清司さん（78）に、全日本交通安全協会（東京）から「交通栄誉章緑十字銀章」が贈られた。玖珠署で17日、伝達式があった。シイタケ農家だった森口さんは1975年、県交通安全協会玖珠支部に入り、2005年度から19年度まで支部長を務めた。今でも町教育委員会の「スクールガードリーダー」として、町内各小学校の通学路で見守り活動をしている。式で大熊建国署長は「昨年の玖珠署