佐賀県小城市長選は23日に投開票される。元副知事の南里隆氏（64）、元市議の藤田直子氏（72）、元市課長の高塚誠氏（55）の無所属新人3人が立候補し、論戦を繰り広げている。3人の横顔を紹介する。（才木希）現場重視、公私の経験糧に南里隆氏（64）無所属新人企業誘致活動からマラソン大会の企画まで、多岐にわたる経験をした県庁勤務。「現場をこの目で見る」ことを大切にしてきた。2016年の熊本地震では被災地支援チー