23日に投開票される長崎県諫早市長選には、再選を目指す無所属現職の大久保潔重氏（59）＝自民、公明推薦＝と、諸派新人の犬尾公氏（51）の2人が立候補し、論戦を繰り広げている。候補者の市政への思いや人柄を紹介する。（今井知可子）諫早の勢いをもう一度大久保潔重氏（59）無所属現職＝自民、公明推薦昭和40年代、工業団地の進出でニュータウン化する諫早に育った。人が行き交い、商店街はにぎわっていた。現在、半導