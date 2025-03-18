RSKが制作した映画「新居浜ひかり物語青いライオン」の観客が、きのう（17日）、2万人を突破しました。 【写真を見る】映画『青いライオン』観客動員数2万人を突破2万人目の観客に石村さんのサイン入りのパンフレットが贈られる【岡山】 （2万人目の観客）「ありがとうございます」 映画「青いライオン」は自閉症の画家、石村嘉成さんの療育の日々と現在の活躍をドラマとドキュメンタリーで描いています。去年10月、物