香川県善通寺市の四国学院大学と尽誠学園高校が教育で連携し、地域に貢献しようと協定を結びました。 【写真を見る】四国学院大学と尽誠学園高校が教育で連携協定地域の担い手となる若者を増やす狙い【香川】 締結式では、四国学院大学の末吉学長と尽誠学園高校の下山校長が、協定書に調印しました。 大学から高校への講師の派遣など教育や研究で連携し、スポーツや文化芸術活動においても、技術を高める環境を作ろうと