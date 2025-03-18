◆第９７回センバツ高校野球大会第１日▽１回戦柳ケ浦―二松学舎大付（１８日・甲子園）高校球児の“春の祭典”が開幕。オープニングゲームでは、甲子園のスピードガンが不具合により、表示されない事態が発生したが、４回表終了後に「スピードガンの表示が復旧しましたので、お知らせします」とのアナウンスがなされた。試合前には「スピードガンの点検を行っております」とのアナウンスがあり、ＳＮＳ上では復旧を望む声