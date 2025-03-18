【明治安田J1リーグ】鹿島アントラーズ 1−1 浦和レッズ（3月16日／県立カシマサッカースタジアム）【映像】鈴木優磨、「魔法のフリック」でプレス完全回避エースがテクニックで魅せた。鹿島アントラーズのFW鈴木優磨が強烈な縦パスをワンタッチフリックで味方に繋ぎ、裏レッズのプレスを完全回避。オシャレすぎるプレーにファンや解説者がうっとりしていた。鹿島はJ1リーグ第6節で浦和と対戦。試合は前半アディショナルタイム