きょう未明、愛知県一宮市で住宅が全焼し、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。 【写真を見る】住宅など５棟焼ける火事焼け跡から2人の遺体住人の男女2人と連絡取れず児童館の物置も全焼愛知・一宮市 消防などによりますと、火事があったのは一宮市大志の住宅で、きょう午前1時半ごろ「1階から炎が出ている」と、近くに住む人から消防に通報がありました。消防車など12台が出て消火にあたり、火は約1時間半後に消し止