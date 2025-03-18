地域で愛され半世紀近く営業している雑貨店が、神戸の岡本にあります。店主が大切にセレクトしているのは、“作り手の想いがこもったモノ”。長らく営業を続ける思いなどを聞いた。阪急岡本駅より南に徒歩3分のところにある小さな雑貨店「ハンドインハンド（Hand in Hand）」。代表を務める橋谷惟子さんが取り扱う商品は、服飾、食品、スキンケア商品やその他生活雑貨など、多種多様だ。当初、置いていなかった食料品は、9割