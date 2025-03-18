こちらは「きょしちょう座（巨嘴鳥座）」の方向約20万光年先の散開星団「NGC 346」の一部を捉えたものです。NGC 346は天の川銀河の衛星銀河（伴銀河）のひとつである「小マゼラン雲（Small Magellanic Cloud: SMC）」にあります。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）の広視野カメラ3（WFC3）で観測された散開星団「NGC 346」の一部（Credit: ESA/Hubble & NASA, C. Murray）】ハッブル宇宙望遠鏡の鋭敏な目が捉えた小マゼラン雲の