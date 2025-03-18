14日付で兵庫県警刑事部長に着任した二宮健氏（41）が18日、県警で着任の記者会見に臨んだ。県警では、昨年11月の知事選や、斎藤元彦知事らを内部告発した文書に絡んで告訴や告発が相次いでいる。二宮部長は「不偏不党の立場を堅持し、法と証拠に基づき指揮をとる」と話した。東京都出身。東大法学部を卒業後、2007年に警察庁に入庁。今春まで警視庁生活安全部生活安全総務課長を務めた。知事選をめぐっては昨年12月、元検事