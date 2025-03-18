【ソウル聯合ニュース】韓国の国防部は１８日、ソウル北方の京畿道抱川市で空軍の戦闘機が民家のある地域に誤って爆弾を投下した事故を受けて中止していた軍の射撃訓練を段階的に再開する方針を明らかにした。ただ、空軍航空機の射撃訓練や事故が起きた抱川での射撃訓練の再開は空軍の再発防止策の策定、事故現場の安定化などを踏まえ、再開時期を判断することにした。地上・海上の共用火器、戦車や砲兵射撃などは優先順位をつけ