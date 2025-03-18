カリフォルニアのビーチに映える日産パスファインダー（写真：平野 陽）最近はなにかと暗い話題が多い日産自動車（以下、日産）だが、屋台骨を支えるアメリカ市場での販売台数には明るい兆しも見えている。2024年の第4四半期（10〜12月）の販売台数は22万2484台で前年同期比10.3％アップ。2024年通期では92万4008台を売り、前年比2.8％アップと、わずかではあるが伸びているのだ。販売台数の押し上げ効果をもたらしたのは、2024年3