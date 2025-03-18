司法試験や公務員試験などの受験指導を行う「伊藤塾」を運営する会社の前の代表が、所得税およそ6800万円を脱税したとして、東京国税局が東京地検特捜部に刑事告発しました。【写真を見る】「伊藤塾」運営会社の前代表が確定申告せず所得税約6800万円脱税か東京国税局査察部が刑事告発刑事告発されたのは、司法試験などの受験指導を行う「伊藤塾」を運営する「法学館」の西肇・前代表（71）です。関係者によりますと、西・前代表