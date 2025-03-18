今ダイソーで飛ぶように売れている『透明コレクションケース 組み立てタイプ』。ずっしりとした作りながらも550円（税込）というお手頃価格で大人気の商品です。組み立ては必要ですが簡単。なによりもキレイにフィギュアなどを飾ることができるんです！入手困難アイテムなので、早めにチェックしてくださいね。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：透明コレクションケース 組み立てタイプ価格：￥550（税込）サイズ（約）：23