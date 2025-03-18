アジア株香港株大幅続伸BYD最高値、超高速EV充電システム発表5分の充電で400キロ走行可能 東京時間11:01現在 香港ハンセン指数 24566.90（+421.33+1.74%） 中国上海総合指数 3434.49（+8.37+0.24%） 台湾加権指数 22278.64（+160.01+0.72%） 韓国総合株価指数 2624.48（+13.79+0.53%） 豪ＡＳＸ２００指数 7867.30（+13.24+0.17%） アジア株は総じて上昇。米株が下げ止まったこ