中東情勢でややリスク回避の動きイスラエルのガザ空爆トランプがイランに警告 中東情勢緊迫化でややリスク回避の動きが広がっている。時間外でNY原油と金価格はやや上昇。米株は下げ幅を拡大している。ドルは対主要国通貨で上昇、安全資産の米債券に買いが入っている。 イスラエル軍がガザ地区で「大規模な攻撃」を開始、ロイターによるとガザ攻撃による死者が少なくとも100人に達したという。 トランプ米大統