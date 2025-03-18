イスラエルのガザ空爆でリスク回避米株先物下げ拡大、金は史上最高値原油上昇 東京時間11:28現在 ダウ平均先物JUN 25月限42155.00（-70.00-0.17%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 25月限5719.50（-12.75-0.22%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 25月限19973.25（-65.00-0.32%） ＮＹ原油先物APR 25月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝67.76（+0.18+0.27%） ＮＹ金先物APR 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オン