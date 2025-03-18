「サンリオキャラクターズ キャラパキチョコレートミラー」バンダイ ライフスタイル事業部は、バンダイが運営する化粧品ブランド「CreerBeaute（クレアボーテ）」から、「サンリオキャラクターズ キャラパキチョコレート」をそっくりそのままミラーにした「サンリオキャラクターズ キャラパキチョコレートミラー」全5種を、3月下旬から全国のコンビニエンスストアやドン・キホーテ、ドラッグストア、バラエティ・キャラクター雑貨