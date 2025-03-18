「女のお前が男のオレにできることは一つしかないだろう。オレの奴隷になれ」【画像】「土下座して、足の指先からペロペロ舐めていくんだ」と40代女性医師に性行為を迫ったコインパーキング3月13日、元記者の探偵会社社長が依頼主の女性医師から不倫問題の相談を受け、その情報を悪用して性行為を強要したり、現金3000万円を奪った事件で、強制性交等罪や恐喝罪に問われた長坂健太被告（59）に対し、岐阜地裁は懲役7年を言い渡し