俳優キム・スヒョンに関連した論争が続いているなかで、海外ファンの怒りも収まらないでいる。最近ティックトック（ＴｉｋＴｏｋ）などソーシャルメディアにはキム・スヒョンの立看板を壊したり広告写真を撤去する動画が投稿されている。あるタイ人女性は病院に設置されたキム・スヒョンの立看板を片付けなかがら「病院からごみを回収する」という字幕を付けた。また別の女性は廊下に立ててあったキム・スヒョンの立看板に向かって