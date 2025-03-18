・丹青社はＳ高、２６年１月期営業最高益・増配予想を好感 ・アセンテックは昨年来高値更新、２６年１月期営業益予想９９％増で５円増配へ ・トリプラがＳ高、「ｔｒｉｐｌａＢｏｏｋ」好調で２５年１０月期業績予想を上方修正 ・三菱ＵＦＪが５連騰で最高値街道、金利先高期待で日銀決定会合待ちも買いの手緩まず ・総合商社株が一斉高、バークシャーによる買い増しが判明 ・ＡＣＳＬが４連騰、防衛装備庁から