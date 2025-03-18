■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (6769) ザイン 東証スタンダード (5136) トリプラ 東証グロース (7958) 天馬 東証プライム (5711) 三菱マ 東証プライム (324A) ブッキングＲ 東証グロース ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (6656) インスペック 東証スタンダード (5803) フジクラ 東