コンディショニングブランドを展開する株式会社ＴＥＮＴＩＡＬは１８日、昨夏のパリ五輪バドミントン女子ダブルスで銅メダルを獲得したシダマツペアの志田千陽（再春館製薬）とコンディショニングサポート契約を締結したと発表した。リカバリーウエア「ＢＡＫＵＮＥ」シリーズなどテンシャル製品の提供や、長距離移動時の健康課題や睡眠課題をサポートし、志田の挑戦と活躍をバックアップする。志田は同社を通じて「今回この