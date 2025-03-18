赤沢亮正経済再生担当相赤沢亮正経済再生担当相（衆院鳥取2区）は18日の参院予算委員会で、自身の選挙区がある鳥取県米子市のガス会社会長らから受け取った個人献金計231万円について、問題はないとの認識を示した。「私に関係する政治団体は、政治資金規正法にのっとり対応している」と述べた。立憲民主党の村田享子氏が「事実上、企業・団体献金と見なされても仕方がないとの指摘がある」とただしたことへの答弁。赤沢氏は「